8點檔男星陳霆的16歲女兒陳映彤（霆妹），參加第19屆全球城市小姐選拔，25日晚間總決賽結果出爐，外型甜美亮眼的霆妹獲第6名及最佳人氣獎2個獎項，懊惱自己表現不夠好的她還淚灑後台。陳霆則不斷鼓勵女兒：「妳站在台上，對爸爸來說就是第1名了！」

陳映彤就讀莊敬高職表演藝術科1年級，外型與台風都頗受肯定的她，原本得獎呼聲高，爸爸陳霆與媽媽、弟弟及外公外婆也都到場為她加油。看到女兒賽後落淚，陳霆心疼安慰：「勇於追求夢想，對自己來講就是第一名了，爸爸演20年的戲也沒得過獎，但爸爸總覺得自己是第1名，妳已經很有勇氣了」。

陳映彤（霆妹）參加全球城市小姐選拔，穿上泳裝走台步，爸媽反應兩樣情。（羅永銘攝）

陳霆透露事前不知道女兒報名參賽，還以為只是學校比賽，「前幾天她才說爸爸我需要禮服，我想說有這麼正式嗎，後來才知道是參加全球城市小姐選拔。她16歲！印象中，霆妹還是我抱在手裡唱〈妹妹背著洋娃娃〉的時候啊，很難以想像，所以看到她站上台，媽媽在台下感動掉淚，我跟弟弟是一直笑！」

至於為何哭了？霆妹說：「因為覺得自己表現得不夠好，在後台有跌倒。」是否明年再來？她說如果有時間的話，至於是否要正式進演藝圈？她說對於未來的目標還不太清楚、還在摸索。

陳霆說，他一直鼓勵女兒勇於嘗試，她畫畫很棒，想學刺青、美甲，他都贊成：「都去！趁年輕能做都做，鼓勵她多學才藝！我也學跳舞，後來也沒用跳舞賺錢，但只要投入熱情、追求夢想，就知道自己要做什麼！」

16歲陳映彤（霆妹）參加全球城市小姐選拔獲得第6名。（羅永銘攝）

他對女兒說：「妳站在台上，對爸爸來說就是第1名了！因為爸爸一輩子都不可能上去比賽，因為我沒勇氣穿泳褲讓人家看。」他笑說，年輕時也喜歡看漂亮女生在台上走台步，到了這年紀，看著自己的女兒穿泳裝走上台，就會心想：「選美一定要這樣嗎？」但他告訴女兒：「妳很棒，今天是最棒的學習，如果妳得第1名，就太理所當然了，以後還要更努力！不要哭，妳在爸爸心目中就是第1名，還要跟前5名的姊姊們學習！」霆妹一聽也誠心祝福並稱讚：「她們真的好漂亮喔！」