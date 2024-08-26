有些人想複製在室內超慢跑的經驗到戶外，卻越跑越喘、頻頻撞牆。體適能教練徐棟英表示，這是犯下步伐拉大的錯誤，記得移到戶外時，步伐要放小，落地會越輕，並保持1分鐘180步頻，有個音控師照上述原則跑，1年10個月減重20公斤，還擺脫多年足底筋膜炎困擾。

徐棟英上「健康晚點名」節目中指出，很多人跑步跑久了傷膝蓋，是因為步伐太大，落地是腳根落地，膝蓋就伸直，而超慢跑不一樣，是前腳掌先落地，之後腳跟落地，腳後跟是輕輕碰觸地板。

怎麼樣判斷腳掌先落地？徐棟英說，他會請超慢跑初學者赤腳跑，以確保每一次下來，都是腳掌前緣先落地，但很多人犯了一個大錯，從室內移到室外時，步伐跟著拉大，這樣就會愈跑就越喘，久了就跑不動，記得要捨得，步伐一定要放小，落地才會越輕。

徐棟英說，有位音控師，有著足底筋膜炎困擾，問他自己是否可超慢跑？他告訴這位音控師，不要怕，秉持他說的腳掌前緣先落地、步伐小、落地輕原則，這位音控師這樣跑了1年10個月，不但成功瘦了20公斤，也改善了困擾多年的足底筋膜炎。

除了前腳掌先落地、步伐要放小，落地要輕外，徐棟英也提醒進行超慢跑運動時，膝蓋一定要保持一個ㄍ字型微彎，保持1分鐘180步頻，想辦法跟上節拍律動，不要想這是苦差事，身體保持輕鬆，跟著節拍跑，就能持之以恆，享受運動所帶來的好處。