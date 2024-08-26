容貌焦慮是當今社會普遍存在的心理健康問題，這種焦慮可能對自尊心和情緒造成負面影響。有名網友就在threads上分享歐洲和台灣對容貌評價的差異，坦言快要被逼成「自閉兒」。此PO文不僅引起網友熱議，也釣出藝人王思佳發表自身看法。

原PO在threads發文表示：「台灣真的是一個容易引發容貌焦慮的地方」，接著指出在歐洲時，其他人不僅會接受別人原本的樣子，也會從中找到優點稱讚對方。沒想搬回台灣後，情況一百八十度大轉變，不斷接收到「曬太黑、皮膚該看醫生、檢討體型」等莫名建議，讓原PO無奈表示：「真的要被逼到變自閉兒了」。

王思佳指出台灣人審美觀相當狹隘。（圖／Threads）

沒想到此篇PO文釣出女星王思佳回應，她指出台灣人審美觀就是狹隘，只要不符合自己的論點，就會開始大肆批評對方。最愛針對就是「氣質」部分，讓她忍不住嘲諷：「那副批評人的晚娘臉孔嘴裡說出氣質兩個字，說穿了就是為了攻擊而攻擊，沒有包容性，只會歪嘴雞群眾，希望眾人都感染他們的批判病」。

王思佳指出台灣多數人只要不符合自己論點，就會大肆批評對方。（圖／中時資料照）

其他網友也對原PO觀點大為認同，紛紛留言：「我回台灣度假時，連頭髮太長都會被不認識的批判」、「在台灣每天都在容貌焦慮，原本就很宅了，現在更不想出門」、「在德國都不化妝，回台灣一定要化妝才能出門，就連去菜市場都得要」、「沒辦法改變其他人，就只能改變我們自己」。