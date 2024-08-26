桃市青年局辦成年禮圓滿結業，30校國高中生健行磨練心智。(呂筱蟬攝)

桃園市青年事務局今天舉辦「青春無懼邁步前行」成年禮結業典禮，為期2天活動吸引30所國、高中學生參與，學員挑戰12公里徒步健行，並參與多項團隊合作活動，更透過青年宣告儀式，讓每一個人不僅是對自身成長的總結，也說出對未來人生的展望。

青年局說，成年禮營隊的設計主軸為包容、實踐與感恩，讓參與活動的青年學子，透過團隊建立與人際溝通課程，讓原本互不相識的參與者在短時間內迅速打破隔閡，形成有凝聚力的團隊，增進彼此的了解。其中「包容」也是人際溝通中很重要的態度，在團隊中尊重與傾聽，學習不同人的角度與看法，更是現代民主素養中不可或缺的要項。

活動重點之一的徒步健行，需要扮演團隊的指定角色，包含「領導者」、「幕僚群」、「補給隊」、「確保員」、「應援團」及「印象館」等，在團體互動實踐中，重新審視自己在團隊中的定位。

青年局長侯佳齡在結業典禮中，頒發學員參與證書及健行挑戰成功獎牌，她也勉勵大家，不侷限思考，築夢踏實成為勇敢追夢的大人，也說今年的成年禮活動，不僅讓青年體驗成長的喜悅，更深化對責任、使命與未來的思考，成年禮標誌著青年正式邁入成人行列，期勉青年朋友透過活動，以更成熟的心態和更明確的目標迎接人生挑戰。

今年活動也獲得桃園市警察局少年警察隊支持，除贈送每個學員手持風扇外，少年隊也協助協調健行期間沿線派出所的休息驛站支援，並隨行留意健行的路程安全，跨局處的資源整合，體現桃園市政府局處間合作互惠的團隊精神。