嘉義市一名侯姓男子被發現右手肘動脈遭割斷，死在出租房間內，一度讓外界誤以為是凶殺案，警方從血跡滴灑路線抽絲剝繭，研判死者穿越陽台為了到分租房客房間拿東西徒手破窗，受傷後曾在屋內大量走動，導致客廳地板也有滴落血跡，因失血過多，又未即時救援，才會慘死在房間內，研判是一場意外，對死者怪異行徑，警方不排除是服用藥物後產生的反應。

嘉義市消防局今（26日）清晨1點多接獲報案，指一處出租套房有人遭玻璃割傷，救護人員到場時，男子右手肘動脈遭割斷，地上有大片血跡，已明顯死亡，報案的曾男與死者是同租一戶的房客，曾男向警方表示，他當時人不在家中，是另一名22歲黃姓房客通知他，說死者遭玻璃割傷在家血流不止，要他趕快回家處理，等他返家時，死者躺在房間床上已無意識，床上、地板、客廳等有大片血跡，曾男自己房間的落地窗破損。

現場經警方封鎖漏夜鑑識採證，並沒有打鬥痕跡，死者身體也沒有發現可疑抵禦傷，血跡型態非噴濺，而是滴灑狀態，推屬非外力造成，由於黃男事後一度不見蹤影，讓警方懷疑案情不單純，清查身份後，查出死者、曾男和黃男都有毒品前科，黃男因詐欺罪被判刑10個遭通緝。

稍早黃男到案，表示他在房間有聽到玻璃破掉的聲音，之後因感覺侯男有些奇怪，才去敲侯男的門，對方打開門就看到死者右手受傷、不斷在流血，且侯男還在客廳遊走，因自己被通緝，才會通知黃男回家，黃男到案後將發監執行。

根據曾男、黃男說法，警方研判死者當時要進入曾男房間拿東西，結果曾男房門鎖住，因兩人房間後陽台相通，死者才會打破落地窗進入曾男房內，事後警方在曾男房間找到電子菸，將進一步化驗。

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