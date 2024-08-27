M痘新型變異株在非洲釀疫情，泰國也出現亞洲首例。疾管署發言人羅一鈞表示，亞洲交通樞紐如香港、泰國、新加坡可能首當其衝，如果疫情持續擴大，終究會往外擴散，遲早可能進入台灣。（王家瑜攝）

M痘疫情再起，Ib型變異株在非洲爆發，近期泰國也出現亞洲首例。疾管署發言人羅一鈞表示，亞洲交通樞紐如香港、泰國、新加坡可能首當其衝，如果非洲疫情持續擴大，終究會往外擴散，遲早可能進入台灣，但我們已持續整備，請國人不用特別擔憂。

羅一鈞說明，國內上周新增1例本土M痘個案，為第二型病毒，目前國內累計404例，均未檢出新的Ib型病毒。不過因為國際間不斷呼籲防範M痘疫情，國內上周M痘疫苗接種人次也創下今年單周新高，共1085人次接種。

近日泰國傳出一名男子驗出M痘Ib變異株，為亞洲首例。羅一鈞說明，目前除了非洲以，僅瑞典和泰國有病例，泰國個案為66歲男性，有非洲國家旅遊史，在中東轉機進入曼谷，隔天通報確診。

羅一鈞分析，由於泰國和非洲關聯性密切，有直航班機，且位於交通樞紐，亞洲類似的地點包括香港、泰國、新加坡，都可能首當其衝；如果非洲疫情持續擴大，終究會往外擴散，遲早有進入台灣的可能性，國內也持續整備，目前邊境宣導、國內檢測、疫苗藥物儲備都相當充分，請國人不用特別擔憂，如果有病毒入侵，有能力和信心及時偵測並控制住。

外界擔心M痘病毒有飛沫傳染的可能性，羅一鈞說，無論是原有的第二型病毒，或是新型的Ib病毒，確實可能因為近距離長時間接觸，而透過飛沫傳染，但這和流感、新冠肺炎這樣的擦身而過就傳染是完全不同的，需要長時間、非常近距離之下才可能傳染。

羅一鈞強調，最主要的傳染途徑仍是親密肢體接觸，如親吻、撫摸、擁抱、性行為等。如果一般民眾前往非洲國家，並不會從事親密肢體接觸，就不需要特別擔心，也不需要打疫苗。