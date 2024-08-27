台語天后江蕙（二姐）2015年宣布封麥，已淡出歌壇9年，但頻被拱復出。今（27日）寬宏藝術證實，江蕙即將登上大巨蛋，為雙十晚會獻唱，讓大批粉絲狂喜，也紛紛點名費玉清希望他跟進江蕙復出。對此，費玉清也罕見回應了。

費玉清的經紀人奚宜向本報表示：「小哥（費玉清）已經習慣了退休的生活，喜歡現在雲淡風清的日子。」但因為江蕙封嗓9年，粉絲有機會再聽她高歌，也難怪不少粉絲敲碗小哥跟進，費玉清罕見回應：「二姐復出，是太多人的期待，也是樂迷們的福音！」，至於小哥自己，已經習慣了現在退休的生活！不會復出！

費玉清目前很享受退休的生活，看起來不會跟著江蕙一起復出歌壇。（圖／中時資料照）

2019年11月小哥費玉清舉行告別演出後，2020年1月合約工作結束後進入退休生活，至今一直呈現消失神隱的狀態，但他私下一直以本名「張彥亭」積極參與公益活動，包括捐款給「台灣貓狗聯合勸募平台」以及社團法人臺南市徐園長護生協會，即使退休卻對公益活動沒有停下，根據友人說法他每年固定捐出600萬給不同的公益團體。尤其針對「台灣貓狗聯合勸募平台」部分，費玉清多年來已捐贈超過800萬元，如此低調善舉也受到大批網友的讚譽。