IKEA看好夏日冰品商機，再推全新霜淇淋口味。IKEA美食小站於9月1日至11月30日推出期間限定「木瓜牛奶霜淇淋」，將國民飲料變為創意冰品。
「木瓜牛奶霜淇淋」嚴選當季盛產、香甜多汁的台灣紅妃木瓜為基底，加入台灣自產鮮奶，綿密絲滑的霜淇淋與甜而不膩的木瓜牛奶完美融合，滿溢濃醇香的木瓜風味在口中盡是滿足，搭配脆皮甜筒，經典重現在地的古早台灣味！「木瓜牛奶霜淇淋」於9月1起在全台IKEA美食小站登場，每支只要20元。
IKEA看好夏日冰品商機，再推全新霜淇淋口味。IKEA美食小站於9月1日至11月30日推出期間限定「木瓜牛奶霜淇淋」，將國民飲料變為創意冰品。
「木瓜牛奶霜淇淋」嚴選當季盛產、香甜多汁的台灣紅妃木瓜為基底，加入台灣自產鮮奶，綿密絲滑的霜淇淋與甜而不膩的木瓜牛奶完美融合，滿溢濃醇香的木瓜風味在口中盡是滿足，搭配脆皮甜筒，經典重現在地的古早台灣味！「木瓜牛奶霜淇淋」於9月1起在全台IKEA美食小站登場，每支只要20元。
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