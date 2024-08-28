未來保瑞會變成泰福最大股東，股權占比約在3成左右，而潤泰將成為第2大股東，占比24~25%左右。泰福現任董事長陳林正指出，目前潤泰集團還沒有專業生技團隊，總裁尹衍樑相信並支持專業團隊，給予極高的評價，並認為這是1+1大於3，將會為泰福帶來最大資源。

雙方結盟後，泰福與保瑞預計在10月中旬分別召開第一次臨時股東會，通過這項合併案。未來泰福新董事會中，保瑞將推派4席董事(含兩席獨董)，而潤泰集團則將在董事會占有3席董事(含兩席獨董)泰福另一大股東Delos Capita及創辦人趙宇天將各占1席董事，並將推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任泰福生技新任董事長。

盛保熙笑著說，自己受不了虧損的公司，接手泰福後第一個最重要的是要幫泰福現金流轉正，並出現獲利。泰福除了已經取證上市的生物相似藥Nypozi和在申請藥證中的TX05外，未來將不會再發展生物相似藥，會專注在CDMO生產。

泰福將發行普通股新股，取得保瑞旗下負責大分子CDMO業務的保瑞生技股權，以每1股保瑞生技普通股換發1股泰福生技普通股做為對價，依目前股數計算，保瑞將取得泰福生技約30.5%股權。

此次結盟案，泰福將增資發行7,300萬股新股，若以泰福26日收盤價61元來估算，市值相當於44.53億元，由於採換股方式收購，因此不涉及現金流出與交易。

此合併案，保瑞賣掉保瑞生技全數持股98.14%，約7.2萬張股票，預計將會在明年交易完成認列，未來泰福營收也不會列入保瑞的財報。