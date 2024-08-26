保瑞近年來持續透過併購壯大集團規模，第二季在收購美國USL藥廠廉價購買利益挹注下，大賺逾一個股本，單季稅後純益達12.14億元、年增73％，EPS達11.61元，上半年每股稅後純益（EPS）18.68元，坐穩生技每股獲利王寶座。

保瑞今年4月完成收購明尼蘇達州最大藥廠Upsher-Smith Laboratories ，取得其在明尼蘇達州2座工廠，增加口服固體劑型的產能。8月保瑞再度完成向美國公司Emergent BioSolutions收購子公司位於馬里蘭康登鎮的無菌針劑製造廠區；後續將可運用該針劑廠產能，協助客戶進行生技藥品開發及商業化產品量產應用。

泰福-KY現階段營運以自有產品與CDMO並進， 今年初第一個生物相似藥Nypozi已在加拿大開賣，6月底取得美國FDA所核發的上市許可後，正在申請TX05取得第2張美國藥證。TX05是自行研發的第2個生物相似藥，原廠參考藥物為Herceptin，主要適應症為乳癌、胃癌，三期臨床試驗解盲成功後，2021年8月向FDA提出藥證申請。