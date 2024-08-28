高雄市立民生醫院為提升員工法律素養，避免誤觸法律並提升行政效能，達成便民利民及增進公益之目標，邀請國內專家學者講授相關法律與案例，以簡淺方式介紹法律內容，期能增進同仁法律基本知識，掌握法律分際，勇於任事。

高雄市立民生醫院張科副院長（右）致贈感謝狀給莊曜隸律師。（高雄民生醫院提供）

民生醫院林盟喬院長特別重視同仁守法守紀觀念，該院政風室於113年3月至8月每月特邀請1位專家學者來院進行專題演講，內容涵蓋了不同的法律領域，提供豐富的知識和實務經驗。3月邀請莊曜隸律師講授與人際互動有關之刑事法律並佐以案例，深入淺出介紹職場霸凌、性騷擾、誹謗等犯罪基本要件，提醒同仁應留意人我關係之言行舉止分際。4月邀請經濟部智慧財產局政風室主任李志強博士談利益迴避制度與保密觀念，由於利益迴避觀念近來益發受到重視，民眾更要求各項機會或權益的公平性，辦理各項業務時，均應留意迴避規定以避免爭議。另外李博士附帶提醒同仁即便退休後亦勿輕易透漏在職時之公務機密資料，避免誤觸洩密罪嫌。5月邀請高雄市立七賢國中李佳育組長分享工程採購經驗，李組長以自身辦理工程經驗，傳授與廠商互動時應注意之細節，以及如何辦好工程採購業務，避免涉及違法情事。

6月邀請台灣高雄地方檢察署魏豪勇主任檢察官教授同仁區辨圖利與便民分際，以淺顯易懂的小故事搭配法條解說，協助同仁清楚掌握分際之拿捏，減少動輒涉嫌圖利的恐懼。7月邀請國立高雄大學財經法律學系系主任張永明教授分享車禍鑑定實務經驗，張教授身兼交通部公路局車輛行車事故鑑定會委員，講授中以案例影片，與同仁互動討論交通法律規定與車禍肇因判斷要件，討論過程熱烈，同仁深刻瞭解錯誤的行車觀念，容易導致車禍之發生，看他人車禍發生影片，提醒自己更加遵守交通規定及注意行車安全。8月邀請國立高雄科技大學鄭宇廷法制副理介紹民事訴訟紛爭與損害賠償程序及注意事項，由於民法是生活化的法律，每個人都可能遭受他人侵害或不小心侵害他人權益，而涉及損害賠償或糾紛事件，訴訟程序如何進行，該準備那些資料才能獲賠或解決紛爭？鄭法制副理以自身曾在法院民事庭工作經驗與同仁分享，讓同仁理解舉證方式及訴訟要領。

國立高雄科技大學鄭宇廷法制副理介紹民事訴訟紛爭與損害賠償。（高雄民生醫院提供）

這次專案演講計畫不僅大大提升同仁的法律常識和認知，讓同仁不再擔憂執行業務時涉及法律層面時不知該如何處理，本次計畫合計超過300人次同仁參與，林院長肯定政風室此次用心舉辦的法紀教育專案計畫，相信更能為院內未來將推展之政策，奠定良好之法治基礎。