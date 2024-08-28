有「科技房仲」美名的永慶房屋，持續擴大招募數位與資通訊人才，並釋出多項職缺。針對新入職的資通訊同仁，永慶數位與資訊團隊提供「PropTech Workshop」的完整培訓，幫助新進同仁快速掌握工作內容和專案需求，減輕工作壓力；永慶更打造互助的職場文化，讓新人遇到任何問題，都有資深學長姊可以請益，讓員工工作更有方向、職場滿意度更高。

永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，即使擁有相同的科技專長，但是在不同的產業環境，員工面臨的工作內容和挑戰往往相當不同。因此，就算是經驗豐富的資深人才，在轉戰新領域時，也需要時間熟悉產業知識和生態，才能發揮百分之百的專業。因此永慶數位與資訊團隊規劃完整的「PropTech Workshop」教育訓練，根據員工不同的職能，安排如IT技術、數據分析、系統開發等不同領域的課程。並透過實作練習，幫助新進同仁了解公司的工作模式和專案內容。

除了「PropTech Workshop」之外，每位新進的同仁也會有一位專屬的導師，工作遇到任何問題或困難，都有導師可以請教。身為後端工程師的Andy就分享自己常常請益學長姐關於公司系統的開發歷程。Andy表示，學長姐們被問到這些問題從來不會覺得厭煩，而會仔細跟我解釋，當初面臨什麼樣的挑戰、這樣的設計背後又有什麼理由。

Andy指出，學長姐的分享對他優化系統的工作幫助很大，因為他可以理解過去系統設計的原因，並在原有的基礎上用更有彈性的方式，寫出更好維護的系統。Andy表示，正是因為有學長姐的分享，讓他工作時更有方向，對於自己產出的成果也更有自信，品質也更穩定。

呂學堯表示，永慶打造互助互信的職場文化，讓團隊成員在進行專案開發時，都能獲得支援；也幫助成員接觸新知識，幫助自己不斷成長，讓員工的職場滿意度更高。隨著永慶不斷探索AI等尖端科技在房地產領域應用的可能性，規模已達300多人的數位與資訊團隊也持續擴增，並釋出數位行銷、數據分析、資訊企劃、系統開發等多樣職缺，歡迎對房產科技有興趣的求職者，加入永慶的行列。