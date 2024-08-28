近期不少餐飲店家傳出收攤，其中一項重要原因就是缺工造成的人力成本上漲。有名妹子就在網路上分享她過去一年在健康餐盒、自營速食店、小牌連鎖飲料店、日本來台拉麵店的打工經驗，直言店家多把新人當免洗筷用，「下定決心以後不走餐飲」。

原PO在《Dcard》以「在餐飲業打工一年後，明白為何餐飲總是缺人」為題發文闡述自己過去一年的餐飲業打工經驗，首先是健康餐盒，她認為優點時薪高、提供員工餐；缺點則是節奏快、工作內容粗重，因為客人是上班族，所以什麼都要快、狠、準，很注重客戶跟評價，顧客至上，出餐時間都是兩三百個便當起跳，但稍有怠慢店長就會大發雷霆，且讓新人做高難度的崗位。

針對自營速食店，妹子覺得工作輕鬆、還有提供員工餐，但工作上沒有制度、看老闆心情。她透露「心累大於身體累，老闆很愛畫大餅跟說謊，挑撥員工之前的關係，更夭壽的是販賣過期食材還要員工在產品檢核表簽名！自己感覺太無良就離職了！」

至於連鎖飲料店，她認為，一個班次才兩個人，忙碌的時候兩小時之內會賣到兩百多杯飲料，一個人做飲料、一個人煮茶根本來不及，而且超級熱，老闆感覺根本不管你死活，有員工要離職的話會賣慘情勒；但優點也是很自由，老闆也不太會管，不過沒勞健保真的很危險，每天都要搬超級重的熱水，受傷沒有保障。

原PO最不滿的打工餐廳是「日本來台拉麵店」，她稱該店家人手不足、工作內容和面試認知不同、老闆脾氣怪異、且老闆中文不好溝通有障礙，「正常一個班要四個人，老闆直接把人手壓縮到兩個人，加上因為他的爛脾氣很多員工都不做。」

經歷了一年餐飲業打工經驗，原PO總結，連續幾家餐飲不是低薪就是高勞動，不尊重員工也不願意培養新人，把新人當免洗筷用，並透露「現在已經逃到大企業實習，下定決心以後不走餐飲」。

對此，網友紛紛留言表示，「餐飲真的連狗都不如，然後還只有基本時薪就算了，重點常常要搬重物，年輕還好，但長期下來對身體會有負擔，很多最後都去開刀」、「很多產業都不轉型、也不檢討自身問題，等以後缺工就會抱怨年輕人草莓」、「低薪工時高、體力活、社會地位低」、「餐飲真的累，尤其是兩段班，現在想想，都不知道那時是怎麼撐過來的」、「部分餐飲業，狗都不做的工作，員工壓榨，老闆爆賺」。