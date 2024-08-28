7月新台幣匯率重挫，全月狂貶3.86角或1.18％，為主要亞幣中唯一貶幅，反映在實質有效匯率大幅下修，由6月的98.7降至97.55，對我國出口產業競爭力是相對提升。

根據央行統計，7月美元指數走弱，非美幣別幾乎都升值，而我國主要貿易對手國貨幣韓元，單月僅小升0.18％，相較其他幣別仍是相對弱勢，使韓元REER仍是不升反降。7月新台幣及韓元REER差距雖縮小3.73，但若要「黃金交叉」仍有一段路要走。

匯銀說明，新台幣REER反項走揚，主要是相對於其他主要貨幣（如日圓、人民幣、歐元、英鎊等）貶值幅度較小，使新台幣在一籃子貨幣中的相對價值上升；其次，近年來台灣通膨率相對主要國家低，也會使REER上升，反映出台灣商品在國際市場上的價格競爭力減弱。

匯銀也強調，REER上揚對出口占GDP比重愈高的國家愈不利，即REER愈低、出口報價愈具競爭力。而觀察新台幣REER已連39個月都高於韓元REER，出口競爭力繼續敗給韓國；至於今年弱到不行的日圓，7月REER續降至68.34，續創歷史新低，但觀察8月以來日圓強漲，且匯銀普遍看升日圓，後續日圓REER應會逐步上揚。

不過，進入8月新台幣大幅反彈，且單月升幅已逾8元，匯銀分析，美國聯準會預計9月降息1碼，長期來看美元走弱趨勢不變，新台幣匯價很可能繼續走揚，年底前挑戰回到30元價位，對國內出口商確實造成不小壓力，但上半年新台幣弱到不行，出口商已享有大段紅利。

而據BIS統計，新台幣REER自從2021年5月與韓元REER「死亡交叉」，至今已連39個月高於韓元REER，逾三年來新台幣REER均高於韓元，為史上第二長期間。