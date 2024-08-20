台新金、新光金兩家金控總經理19日甫去拜會金管會銀行局局長莊琇媛報告合併計劃，20日傳出中信金下午將緊急召開臨時董事會，討論併購新光金一事，價格比台新金更具有優勢，預計將在下午發布重訊。中信金表示，對傳言不予評論。

日前市場就傳聞，中信金一直以來都未放棄併購新光金，而且有積極評估當中，而新光金大股東也有人認為，新光金若與台新金合併只能成為第四大金控，但若與中信金合併有望成為第一大。

據了解，中信金緊急召開臨時董事會，討論併購新光金一事，關鍵在價格，目前台新金與新光金的換股比例傳將「優於」兩年前的1股新光金換0.584股台新金。推估可能接近1股新光金換0.59至0.65股台新金，中信金若要搶親勢必端出更好的牛肉。

新光金20日持續上漲，盤中急漲來到11.6元，台新金也上揚，盤中股價來到18.65元，中信金盤中則小漲至35.05元。