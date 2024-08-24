新光金控併購案如火如荼進行之際，24日卻出現金管會人事異動，消息指金管會銀行局長莊琇媛，將被轉調為檢查局長，並由銀行局副局長林志吉升任銀行局長。不過，據掌握，莊琇媛仍續任銀行局長，可能是由林志吉調任檢查局長職務，此人事案尚待行政院核定；而林志吉本人澄清並稱無此事。

金管會檢查局局長張子浩8月退休，目前由張子敏代理局長。24日上午又金融圈傳出，金管會人事出現變動，消息稱莊琇媛調任檢查局長，並由林志吉升任銀行局長。由於銀行局長主掌金控業務，此時傳出人事變動驚動市場，但事後查證非屬實，莊琇媛仍擔任局長職務。

上周金控併購案熱烈進行，22日台新與新光金連袂舉行記者會，宣布兩金控合意併購，將更名為台新新光金控，預計10月9日舉行股東臨時會；而23日中信金也火速宣布，將以每股14.55元公開收購新光金股權，並提高收購新光金股權至51％，此次溢價16％公開收購新光金，現金加上換股估約斥資1,314億元。

台新及中信兩金控爭相求取新光金，併購大戲持續進行，此時卻傳出莊琇媛調任檢查局長，引起金融圈不小震撼，主因莊琇媛是主管金控業務，在此次併購案身份相當關鍵，此時若被調任，對整體市場影響甚巨。

也有金融圈解讀，若莊琇媛此時調任檢查局，等於是比賽裁判中途換人，可能引發公平性等爭議。不過，金管會相關幕僚人員表示，調升檢查局長是林志吉，但此項人事異動尚待行政院核定；而莊琇媛將繼續主則新光金併購案。

至於合併案進度，台新金將在10月9日召開股東臨時會提請股東通過合併案，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。而中信金則預計最快本周一就會送件申請，而金管會收件後，必須在15天內淮駁，否則就是同意中信金的合併申請，但金管會也有行文函覆說明的空間。