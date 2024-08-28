中信金28日舉行法說會，會中法人關注台壽併新壽後對接軌的影響。台灣人壽策略長葉栢宏表示，接軌後可能產生的缺口，台壽經過兩部分評估，一是準備金，內部與財顧評估後，在2026年接軌當時，新壽沒有需要補準備金，同時也參考新壽在日前法說會上揭露的數字，接軌時將產生近千億元的CSM，以此觀點推估，在接軌IFRS 17時沒有增資需求。

二是針對新清償能力指標（ICS），經內部與財顧評估，新壽日前在法說會上揭露的，現在與未來每年有近300億的CSM，加上接軌後有過渡化與在地化措施，不會有需要增資的狀況，可順利過關。且評估是基於現在金管會已公布的在地化與過渡化措施，新壽帳上的死利差互抵準備金未包含在計算範圍中。

葉栢宏指出，金管會曾說「制度接軌不是要設路障」，符合現行資本適足率（RBC）標準者，接軌ICS後也能過關，綜合來看，不會有資本上的需求。且合併後未來發債籌資空間更大，發債增加成本相對有限，未來接軌ICS資本要求提高對資金成本加重的情況，已有反映在價格中。

但因新壽有承諾金管會，在2023年起三年內每年增資70億元，若台壽順利併新壽，明年新壽也還有70億元增資承諾。葉栢宏表示，新壽的原增資計畫中是子公司盈餘轉增資，新光金旗下的銀行與證券獲利，可支撐每年70億元的增資金額。