藝人許光漢近期低調入伍，如願入選社會役「公益大使團」，9月將到南投縣中興新村服替代役，網友盼許光漢能為南投觀光進行公益宣傳，南投縣政府表示，確實接獲相關提議，縣府願意接洽其經紀公司，除尊重本人意願，更要配合役政單位規定，希望有機會能促成。

許光漢出道7年，曾演出《罪夢者》、《陽光普照》、《想見你》等戲劇作品，開始擴展知名度，主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》去年入圍金馬獎最佳男主角，粉絲封為「國民男神」，日前他低調至台中成功嶺營區受訓，29日「役別甄選」，順利入選第一志願社會役的公益大使團，9月13日至中興新村駐點服役。

南投縣政府表示，許光漢形象正面清新，將爭取許光漢為南投的公益活動站台，例如老人、兒少、弱勢團體等相關公益演出，甚至10月將登場的南投世界茶業博覽會公益活動等，將接洽其經紀公司，探詢許光漢本人意願，最重要的是要配合役政單位的規定。