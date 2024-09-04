南投縣名間鄉三光國中棒球隊是比賽常勝軍，隊員大部分來自原鄉部落，沒錢買專業棒球鞋，加上強力訓練，每個人的球鞋都破損不堪，南投縣議員簡千翔得知，幫忙媒介豐營工業公司捐贈65雙棒球鞋，簡千翔等人幫孩子們換上新鞋，祝福孩子們比賽成績更上一層樓。
三光國中校長吳明順指出，棒球社團提供喜愛棒球的孩子做訓練，2016年成立體育班棒球隊，隊員主要來自新街國小，用心經營之下接連拿下多座全國賽冠軍，成為台灣首屈一指的強棒球隊，強力訓練下，球員們平均每3個月要換1雙鞋，感謝南投縣議員簡千翔媒介豐營工業公司捐贈棒球鞋，讓孩子們無後顧之憂專心練習。
簡千翔說，他半年前造訪三光國中，無意間發現，棒球隊球員的球鞋和手套都已破舊，細問得知經營棒球隊並不容易，球棒、球套、球鞋及防護用具等都是耗材，耗費龐大，不過棒球隊的資源很少，友人協助下結識熱心公益的豐營工業公司董事長簡汶豐，阿莎力贈送65雙亞瑟士、美津儂的專業棒球鞋，讓球員們感受社會的愛心。
董事長簡汶豐特助簡佑庭4日代表公司至三光國中棒球隊捐贈棒球鞋，簡千翔、簡佑庭還幫孩子們一一換上新球鞋；球員們非常感動，除了贈送致謝卡片，也演唱《感恩的心》回饋，感謝簡千翔、豐營工業公司的力挺，他們穿上專業的棒球鞋，可以在球場上衝得更快，將還以更好的比賽成績報答。
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