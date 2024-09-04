三光國中棒球隊獲贈棒球鞋，球員們向南投縣議員簡千翔與豐營工業公司董事長特助簡佑庭鞠躬致謝。（楊靜茹攝）

南投縣名間鄉三光國中棒球隊是比賽常勝軍，隊員大部分來自原鄉部落，沒錢買專業棒球鞋，加上強力訓練，每個人的球鞋都破損不堪，南投縣議員簡千翔得知，幫忙媒介豐營工業公司捐贈65雙棒球鞋，簡千翔等人幫孩子們換上新鞋，祝福孩子們比賽成績更上一層樓。

南投縣議員簡千翔得知三光國中棒球隊球員的球鞋十分破舊，卻沒經費換球鞋，媒介豐營工業公司捐贈65雙棒球鞋。（楊靜茹攝

三光國中校長吳明順指出，棒球社團提供喜愛棒球的孩子做訓練，2016年成立體育班棒球隊，隊員主要來自新街國小，用心經營之下接連拿下多座全國賽冠軍，成為台灣首屈一指的強棒球隊，強力訓練下，球員們平均每3個月要換1雙鞋，感謝南投縣議員簡千翔媒介豐營工業公司捐贈棒球鞋，讓孩子們無後顧之憂專心練習。

南投縣議員簡千翔幫孩子們換上新球鞋，球員們非常感動。（楊靜茹攝）

簡千翔說，他半年前造訪三光國中，無意間發現，棒球隊球員的球鞋和手套都已破舊，細問得知經營棒球隊並不容易，球棒、球套、球鞋及防護用具等都是耗材，耗費龐大，不過棒球隊的資源很少，友人協助下結識熱心公益的豐營工業公司董事長簡汶豐，阿莎力贈送65雙亞瑟士、美津儂的專業棒球鞋，讓球員們感受社會的愛心。

南投縣議員簡千翔與豐營工業公司董事長特助簡佑庭與三光國中棒球隊球員擊掌，勉勵他們比賽成績更上一層樓。（楊靜茹攝）

三光國中棒球隊換上專業的棒球鞋十分開心，將以好成績回報。（楊靜茹攝）

董事長簡汶豐特助簡佑庭4日代表公司至三光國中棒球隊捐贈棒球鞋，簡千翔、簡佑庭還幫孩子們一一換上新球鞋；球員們非常感動，除了贈送致謝卡片，也演唱《感恩的心》回饋，感謝簡千翔、豐營工業公司的力挺，他們穿上專業的棒球鞋，可以在球場上衝得更快，將還以更好的比賽成績報答。