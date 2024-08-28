雙龍搶珠，台新金、中信金隔空較勁!繼上週五中信金開出以14.55元價碼，公開收購新光金股票後，分析師認為，14.55元是相當甜的價格，按照過往公開收購經驗來看，劇本應該是周一新光金股價要跳空漲停鎖死，接下來兩天要上漲至14.2至14.3元，投資人就是「買好買滿」，等著中信金收購來賺差價。

不過，觀察近3天新光金股價，並非按照過往劇本走，新光金昨收在12.9元，今已進入中信金拍板價格後的第三個交易日，新光股價卻僅收在13.0元，一天只漲0.1元，不僅漲幅速度慢，距離14.55元還有1.55元的差距；分析師曝原因，新光金股價漲不太動，最大的原因是投資人擔心中信金併購申請遭金管會駁回。

分析師表示，中信金太心急了，可以先公開收購新光金30％後，再動態調高持股，因為一次表達拿下新光金51％股權，讓主管機關有「敵意併購」駁回的藉口，投資人認為這樁併購案後續變化太大，不願意加碼追高。