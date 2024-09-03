巴黎帕奧會台北時間9月3日公佈最新一期金牌榜和獎牌榜，中國代表團目前斬獲43金30銀14銅共計87枚獎牌，位居金牌榜和獎牌榜首位，43枚金牌總數比排名第2、第3的英國隊和美國隊相加還多。

《騰訊體育》報導說，田徑賽場上，女子鐵餅F64級決賽中，中國選手楊月、姚娟包攬金、銀牌。楊月是第6次參加帕奧會，此前拿過4枚銀牌，終於在巴黎給獎牌“鍍金”。姚娟是第7次參加帕奧會，是鐵餅F44級世界紀錄和帕奧會紀錄保持者。

女子200米T36級決賽中，中國選手史逸婷打破帕奧會紀錄，實現該專案三連冠。這也是她個人的第4枚帕奧會金牌。女子200米T35級決賽中，中國選手周霞、郭芊芊包攬金、銀牌，兩人攜手站上領獎臺。其中周霞實現了該項目帕奧會三連冠。男子400米T54級決賽中，中國選手代雲強以44秒55的成績打破帕奧會紀錄並奪金。

在游泳方面，中國選手楊洪奪得男子100米蛙泳SB6級金牌。男子200米個人混合泳SM8級決賽中，徐海蛟、楊光龍包攬冠、亞軍。2人都是第3次參加帕奧會，徐海蛟奪得個人首枚帕奧會金牌；楊光龍上屆帕奧會得到該項目銅牌，此次再上一個臺階。女子100米仰泳S11級決賽中，世界紀錄和帕奧會紀錄保持者蔡麗雯成功衛冕，隊友李桂芝收穫亞軍。

以金牌與獎牌總數排名，中國43金30銀14銅最強，英國隊目前獲得了29金15銀10銅排名第2位，美國隊獲得了13金19銀10銅排名第3位，巴西獲得12金8銀18銅排名第4位，法國隊獲得11金10銀13銅排名第5位。