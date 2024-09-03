新新併出現雜音，台新金控3日發出聲明表示，關於「金金分離」原則有明文規範，均恪遵法令，也盼有心人勿再進行惡意攻訐及抹黑，以維金融市場應有之秩序。

面對有心人士造謠抹黑，台新金控董事長吳東亮3日上午出席由行政院長卓榮泰召開的首場經濟發展委員會顧問會議前接受媒體訪問，重申關於「金金分離」，一切都是以最高水準在執行，「大家放心，這些都是誣告、都是謠言」。

台新金控聲明如下：

一、 金控公司負責人及關係人有關「金金分離」原則，法有明文規範，本公司及負責人均恪遵法令執行相關事務。

二、 有關媒體報導影射之金金分離疑慮，均非事實。本公司與新光金控為二家獨立之金控公司，新光金控董事新柏公司之4席法人代表並非本公司負責人之關係人，業由主管機關檢視確認無違反金金分離規定，且經媒體數次報導主管機關認定前揭事宜符合金金分離規定之看法。

三、 值此台新金控及新光金控合意併購進行之際，謹請各界自律，勿再進行惡意攻訐及抹黑，以維金融市場應有之秩序。