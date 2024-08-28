中華信評指出，根據該公開收購計畫，若中信金控在第一階段完成對新光金控最多51％股權的收購，集團的雙重槓桿比仍將維持在法定水準的125％以下。中信金控集團較大的資產規模與充裕的財務資源，可使該集團在不至損害其整體信用結構的情況下執行其投資計劃，因此確認展望維持「穩定」、信用評等為「twAA-／twA-1＋」。

中華信評評估指出，中信金控集團的信用風險結構優於新光金控集團，中信金控憑藉以往的資本管理與業務整合經驗，具備充分的緩衝空間來執行此收購案。若該收購計畫成功，預計新光金控集團將佔合併後集團總資產的約35％，而在中信金控集團資源的支持下，前述帶來的影響仍屬可管理範圍內。

中信金控與其核心子公司的評等結果持續反映該集團在台灣金融市場中良好的市場能見度與令人滿意的資金來源與流動性，前述的評等結果亦反映，在銀行核心子公司強等級資本水準的支持下，中信金控集團的資本水準以合併集團層級來看堪稱穩健，惟遭到保險事業單位較弱的資本水準部分抵銷。

此外，中華信評指出，中國信託銀行的評等結果「twAA＋／穩定／twA-1＋」亦反映因該行對台灣金融體系具系統重要性而可獲得的中等程度政府支持。與此同時，中信金控的評等結果亦反映身為非營運控股公司的中信金控，其債權人的求償順位低於其營運子公司債權人的求償順位。