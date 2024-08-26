國內投顧法人分析，中信金向金管會申請併購新光金，若金管會於15工作天後「同意核准」，核准日仍超過新光金臨時股東會的9／10停止過戶日，實際上中信金早已知收購新光金股權未能來得及在臨時股東會投票。因此有兩套劇本誕生：一、若臨時股東會未通過台新金併購新光金提案，且中信金公開收購股權超過25％以上，中信金將可認列新光金合併報表。

然而第二套劇本為，若新光金臨時股東會通過與台新金的併購案，且主管機關亦同意台新金合併新光金，意謂中信金原先持有新光金10％～51％股權將轉換成合併後之台新新光金控股權7％～23％，未來可爭取董事席次過半，中信金仍將有機會成為臺灣最大金控及銀行，第二大壽險及第四大券商，未來投資、業務等資源整合更勝單獨併購新光金。

投資建議上，凱基投顧預估，短期中信金股價波動將受併購不確定性影響，金管會核准與否將為合併案主要關鍵，目前對中信金投資評等為「增加持股」、目標價39元。2024～2025年平均股價淨值比1.45倍；投資風險則有全球金融市場轉弱、人壽投資收益率不如預期、銀行信用成本大幅上揚等。

凱基投顧指出，中信金宣布以換股及現金方式公開收購取得新光金10％～51％股權，收購價格溢價17％、優於台新金收購新光金的折價9％，金管會核准與否將為合併案主要關鍵；中信金以公開收購方式普通股換股比例為1股新光金換發中信金0.3132股及現金約4.09元，換算每股收購價約14.55元，亦高於台新金宣布併購新光金換股價格11.32元，此收購價格「對新光金股東應極具吸引力」。

不過，中信金也需認列較高商譽及負擔新壽增資壓力，中信金收購價格約新光金今年第一季每股淨值0.87倍，但台新金表示，其併購價格已高於新光金實際公允價值，且合併則需認列商譽，意謂中信金可能需認列更高商譽至少400～500億元，未來亦須負擔新壽接軌IFRS 17／ICS 2.0資金缺口。

雖中信金表示，過渡措施下的資本適足仍符合法定標準；若以收購新光金股權51％計算，中信金須支付現金360億元，現金及換股收購總金額為1,314億元，中信金雖表示不需增資，然市場仍預期將影響今年度的現金股利配發能力。

另外，以取得新光金10％～51％股權計算，法人估，發行新股對中信金每股盈餘稀釋約3％～12％，但若加計認列新光金今年獲利，每股盈餘增加約0.5％～2％。因此，中信金最終併購目的可能並非僅僅於著眼新光金。