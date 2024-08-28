中信金(2891)今舉行法說會，由中信金副董事長吳一揆及中信金總經理高麗雪共同主持。高麗雪一開場，就先就併購新光金(2888)提出9點聲明，至於是否未來會調整公開收購價格，高麗雪表示，先不假設性回答問題。吳一揆則表示，出價已彰顯新光金的價格，若要調整則會等台新金(2887)出價再說。中信金若成功併購新光金，則規模會比新加坡大華銀還大，在國際金融站有一席之地。

中信金提出的9大聲明包括:

第一、中信金看好併購新光金的綜效，也提出了相當有吸引力的條件，以回饋金光金所有股東，同時中國信託的股東也可以從此次合併來獲得更好綜效希望達到雙贏。

第二、中國信託依照主管機關所制定公開收購的程序，合法合規的進行，並不是突襲，中信金將會依規定先取得主管機關的合併許可，之後才在市場上公開收購取得股票。

三、中信金是新光金40萬股東的最佳選擇，不只是價格，包括在經營績效市場規模、財務結構、公司和諧以及未來增資能力等，中信金各方面均居領先的地位，而且本公司是第一家向主管機關申請新光金股權公開收購的金融業者。續效規模和增資能力均居領先。

四、中國信託金融控股為金融機構，且是在主管機關嚴格的監管之下發展業務績效卓著而且屢獲大獎，受到國內外主要機構和組織肯定。

五、公平競爭，如果一家以上的金融機構依相關的規定在市場下進行公平的競爭，則更能保障新光金股東的權益。實質上也不會影響金融秩序。

六、併購應以保障股東權益為優先，而非合意優先。公司進行併購的時候，應該與保障股東權益為優先，雙方縱使有股東會合意，倘若合意的併購條件較其他競爭者有所差距，無理由設定合意優先，甚至裁除其他條件參與者，否則將會損及股東權益。

七、中信金資產規模大於新光金大於台新金。以往經驗大併小相對穩定，小併大則風險較高。如果產生風險的時候，大併小也有比較高的承受能力，另外也要考慮公司增資能力，過往有無因無法增資而遭受裁罰的紀錄，這也是併購案所要審視的主要條件。

八、中信金有豐富併購經驗，如併購萬通銀行及台壽保。臺灣人壽合併十年以來，淨值由新臺幣240億元成長到新臺幣1645億元，臺灣人壽的獲利能力由合併前一年的虧損新臺幣18億元，經過近十年，今年上半年臺灣人壽總獲利已經達新臺幣1173億元經營績效深獲外資肯定。

九、中國信託積極落實ESG，依循責任營運、永續成長以及共融社會發展，呼應金管會的政策。2023年中信金榮獲金管會首屆永續金融營建排名前20%的肯定，中信金控長期深耕實踐反毒、體育，教育藝文等五大公益的主軸，解決社會貧窮、城鄉差距等等問題，並為國家人才培育打下基礎，致力於落實平等的友善職場。