「新新併」蹦出攔路虎，市場津津樂道，只不過搶親的中信金(2891)近期遭外資狂賣33萬張，股價從4字頭一路跌至33元，反倒是遭搶親的新光金(2888)股價漲了不少。許多小股民敲碗希望新光金有機會站上15元，億元教授鄭廳宜鐵口直斷，新光金要站上14元機會不大，現在該分批獲利了結，反倒是一面被唱衰的中信金有奇招，未來有機會吃下「新新併」，成新公司最大股東。

鄭廳宜在華視《鈔錢部署》節目表示，過去曾提過，雖然新光金第2季獲利亮眼，不過應是賣股票一次資本利得，加上公司想增資，股價上漲增資才容易成功，但從過去歷史經驗來看，新光金經常有匯兌損失，投資人應該留意。

許多小股民敲碗希望新光金有天能站上15元，鄭廳宜說，他個人認為機會非常小，對很多投資客而言，賺個5%、6%就跑了，要突破14元都不容易，建議新光金小股東股價超過13元之後可以分批停利，因為未來變數很多，先落袋為安，畢竟新光金股價已經創13新高。

至於中信金的股東，原先期待今年獲利大好，明年有機會配息2元以上，但現在要用這些錢來併購新光金，憂心明年股利會有大幅調整，讓中信金的股價也從4字頭修正到3字頭。但中信金真的不能買嗎？（文章未完…全文見此）

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