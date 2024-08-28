新新併演成「三角戀」，中信金28日股東會面對法人提問，中信金副董事長吳一揆證實，新光金前董事長吳東進的確有來找中信金的董事長顏文隆：「他們是姻親，顏董才交給經營團隊評估！」不過中信金一直都有在找併購標的標的，不是因為吳東進請託才去評估新光金，也因為中信金和新光金合併有非常大綜效，才會出手搶親。

台新金27日召開法說會，中信金也在28日召開法說會，前中信金總經理、現任中信金副董事長吳一揆及總經理高麗雪雙雙坐陣出席回應提問，中信金強調「台壽經驗」，表示合併台灣人壽後，多年來維持RBC（資本適足率）在300％的能力，顯見中信金有增資和經營的能力，並期許兩家公司合併後能打造台灣金融業「護國神山」。

吳一揆指出，合併新光金後，中信金也會維持現行配發的股利水準，更何況兩家金控合併後，將是「護國神山」，有如台積電、鴻海一般，規模在區域有一席之地，另外很重要的是，和金控增資有關的海外次債發行，通常也要看市場地位來決定利率高低，這些都是規模效益，有助國際競爭、降低資金成本且有更多融資機會。

對於外界指稱中信金「突襲」，高麗雪表示「絕不是偷襲！」而且絕對是經過主管關核准，才會公開收購，也是經董事會同意之後，才會進行合併。

吳一揆表示，中信金目前70％獲利來自銀行，30％是壽險，而中信銀600億元的獲利能力有一定能力因應新壽後續的增資需求，與新光金合併後，中信金也會不斷地增資改善新光人壽的體質，彰顯中信金的經營能力時，後續增資能力就會更強。