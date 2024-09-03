警方在新社豐埔公路展開強力稽查。（警方提供／李京昇台中傳真）

台中市新社區豐埔公路台21線，是通往谷關風景區的要道，也是前往南投日月潭、合歡山等風景區的重要替代道路，常有改裝汽機車、重型機車經過，造成沿線居民的困擾，東勢警方近日展開稽查，共告發6輛未符合噪音管制標準的車輛、3輛排氣檢驗不合格車輛，盼藉此杜絕改裝汽、機車囂張氣焰，還給沿線居民寧靜的生活環境。

東勢警分局指出，近日會同台中市政府環保局、交通部公路局臺中區監理所等權責單位，進行「環、警、監聯合稽查」暨取締酒後駕車、防制危險駕車及取締砂石車違規等專案勤務加強取締噪音改裝車輛。

這次共攔查疑似改裝車輛13輛，經實施噪音檢測，並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準有6輛，由環保局依噪音管制法予以告發，共罰2萬1600元；另進行排氣檢驗車輛共12輛，不合格3輛，依空汙管制法，告發罰4500元。

東勢警分局長林中興表示，為保障豐埔公路沿線居民安寧的居住環境，並維護其他用路人行的安全，特邀集權責單位針對噪音改裝車輛進行「環、警、監聯合稽查」，盼透過執行聯合稽查專案勤務，加強取締改裝噪音車輛。

未來除加強取締噪音改裝車輛外，也將同步執行取締酒後駕車、防制危險駕車及取締砂石車違規等勤務，針對民眾經常反映噪音車輛行經路段或危險駕車路線，規畫相關勤務以提高執法強度，藉以有效防制各項違規、減少交通事故、保障當地居民居住安寧、營造優質用路環境。