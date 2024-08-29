證券交易所持續推動數位雲端與新經濟產業發展，打造未來10年上市新聚落，證交所董事長林修銘表示，數位雲端產業在全球經濟中的戰略地位，特別是在AI浪潮席捲下，這些技術密集型企業成為了未來經濟增長的核心引擎，證交所針對不同企業發展階段的特性，推出了科技事業、創新板及一般板等多元上市管道，提供靈活的籌資選項，助力企業在國際市場上脫穎而出。

TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會理事長何英圻表示，2023年證交所調整產業類別新增數位雲端產業，支持匯聚數位雲端產業資本市場聚落，亦分析臺灣數位雲端產業在臺上市(櫃)享有重要的主場優勢，包含投資人對產業之理解、資本市場資源有助企業成長發展，更看好數位雲端產業有望成為下一代護國群山。

證券交易所期望在厚實電子產業競爭力的基礎上，藉由「雙主板」及「以大帶小」策略，引導上市產業多元發展，並協助新興經濟產業成長茁壯，培育創新繁榮的護國群山。

證交所表示，未來將持續攜手公部門及創新生態圈夥伴，積極辦理產業鏈結活動，推動數位雲端等新經濟產業多元發展，培育出更多具有國際競爭力的臺灣企業，進一步打造具全球影響力資本市場新局。