隨著科技發展快速、客戶需求多元，台數科的光纖覆蓋面積達全台的41％，幅員廣大須面對不同場域的科技或網路需求，因此，台數科以光纖寬頻基礎建設為優勢，投入5G企業專網應用的服務整合。

台數科持續多角化布建5G企業專網，整合不同領域的技術發展垂直應用服務並落實於不同場域，包含5G智慧工廠、5G智慧球場、5G智慧校園與5G沉浸式展演...等多種實證案例。

其中，台數科攜手合作夥伴整合數位雙生、無人搬運車、AI加工誤差...等技術，鎖定國內製造業及工具機產業重鎮的大中部地區，協助製造工廠進行5G轉型。另外，針對霧峰高爾夫球場之營運需求，由台數科整合MR擊球、數位戰情室、無人機巡檢...等應用來加以解決，打造全台首座5G智慧高爾夫球場。另一方面，在學術網路的服務基礎下，加值了英語VR學習及數位歷史典藏體驗...等服務，以5G企業專網進行穩定、高品質的傳輸，提升國中小學的學習效果。

台數科表示，身為在地企業，以數位化解決方案滿足經營區內各行各業的需求為己任，光纖網路是重要的建設與資源，未來將持續以光纖搭配5G專網為基礎，投入智慧照護、智慧交通、智慧家庭...等不同應用，為更多產業領域提供優質電信服務。