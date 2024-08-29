台味水餃征服歐洲消費者味蕾！外貿協會今(28)宣布，我國奇美食品在波蘭第三大城羅茲的首條熟水餃產線，已於本月19日量產，月產量2500萬顆，代表奇美水餃大軍正式進軍歐洲大陸。

生產包子、餃子的奇美食品，受限法規肉類加工食品無法出口到歐洲，去年與波蘭肉類食品大廠SuperDrob合資成立子公司，拿2億台幣(雙方各半)在波蘭羅茲設立第一條生產線。今年6月新廠完工時，外貿協會董事長黃志芳帶團前往當地，親自見證奇美食品董事長宋光夫、總經理宋宗龍的簽約典禮。

宋光夫表示，這是奇美食品在歐洲建立的第一個重要生產據點，也是在歐洲市場銷售含肉製品的重要里程碑，生產線因應當地的特殊性進行多次測試與調整後，達到符合歐洲的生產標準，這個灘頭堡的建立，將可大大提高奇美食品在歐洲的競爭力及市占率。

奇美食品選定波蘭為生產基地後，宋光夫親自率領研發及行銷團隊，針對歐洲水餃市場的消費者喜好、生產食材、行銷宣傳、銷售通路等面向與合作方反覆討論，並將部分食品在去年駐波蘭代表處辦理的「雙十國慶晚會」以及貿協主辦的波蘭「台灣週」中試水溫。6月於德國柏林舉辦的歐洲臺灣形象展中，拿出自家水餃、刈包、鳳梨酥，進一步推廣台灣美食文化。

奇美食品10多年來積極經營海外市場，版圖已擴展至北美、紐澳、日本、香港、歐洲、新加坡、及南非等國，此前曾與東京迪士尼合作推出的米老鼠、唐老鴨掌型刈包。奇美近年來主攻中東歐市場，就地取材生產水餃、點心等肉類麵食產品，未來更將切合當地口味開發全系列產品，逐步擴大市場版圖。

黃志芳表示，台灣除半導體之外，也相當看好食品在中東歐市場潛力，而歐洲市場「高消費、高單價」特性，例如華沙市中心的台灣手搖飲，一杯折合約台幣240元，仍非常熱銷，證明歐洲市場可接受臺灣高端茶飲和食品。貿協也將持續不斷和食品、連鎖加盟業者合作，協助業者海外布局。