周五香港恆生綜合指數早盤暫升192點或1.1%，為17979點。國企股(H股)指數升1.2%。科技指數漲1.9%。

網路科技股多數走高，美團再漲超過3%，騰訊升逾1%，阿里巴巴升和百度近1%。

汽車股領漲。此前理想公布業績，在周四大跌9.7%後，今日彈升超過6%；其它個股，蔚來和小鵬升逾4%，比亞迪漲逾3%。

華虹半導體公布財報，上半年淨利年減逾8成，股價仍揚升逾1%。

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