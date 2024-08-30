為促進中高齡勞動工參與職場，勞動部30日宣布放寬相關補助，將補助「繼續僱用高齡者補助計畫」的高齡勞工留用比，從單一比例調整為三級制，除現行比率30％外，增列25％及20％二個級距，機械設備製造業等25個行業適用，雇主留用一定比例高齡勞工即可申請補助。

勞動部勞動力發展署說明，「繼續僱用高齡者補助計畫」自2021年推動，鼓勵事業單位留用屆齡65歲勞工，至今已幫助超過6,000名高齡者繼續工作。

發展署表示，為使更多高齡者持續留在職場，參考各該行業人力需求、高齡者留用的狀況，鬆綁放寬可申請補助的進用比率，包括電力及燃氣供應業等3行業調降為20％；機械設備製造業等13個製造業、營建工程業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業等9個行業調降為25％；其餘行業維持30％。

勞動部官員說明，本計畫自9月1日起於各地公立就業服務機構受理2025年補助計畫申請，事業單位如有留用49年次的員工，達一定比率及期間，並符合計畫規定者，即可申請補助，留用越久補助越多，最多補助18個月計25萬8,000元。