2024國慶焰火將於10月10日在雲林縣虎尾高鐵特定區登場，原本規畫9月13日試放5至10分鐘，雲林縣長張麗善30日表示往年試放時間在3至5分鐘，為避免影響國慶焰火當天施放預算，今年將試放3分鐘。另外，封麥9年的江蕙將於10月在台北大巨蛋復出，民眾建議邀江蕙來國慶晚會獻唱，張麗善表示會全力爭取。

為迎接國慶焰火首度在雲林施放，雲林縣政府特別成立「國慶焰火活動籌備辦公室」，配合中央國慶籌備會，針對施放位置、流程、交通、安全等進行全方位規畫，決定國慶日當晚將施放40分鐘焰火，並於9月13日試放，以測試觀賞角度與落焰地點，消息傳出，已有不少民眾準備卡位先睹為快。

張麗善表示，原本規畫9月13日試放5至10分鐘，讓民眾了解在哪個角度觀看焰火比較清楚，並不是說一定要施放多久，因為試放太久會壓縮國慶焰火當天預算，影響精彩度。往年試放時間為3至5分鐘，因此決定今年試放時間為3分鐘，同時找出最佳施放地點，不一定在高鐵特定區，可能會在周邊墾地里等地區。

有民眾說，去年台中市主辦國慶焰火，試放5分鐘，讓大家有足夠時間用相機、手機記錄美麗場景，3分鐘有點短，希望相關單位能評估延長至5分鐘。

縣府指出，針對民眾最關心的交通問題，已規畫斗六、斗南、北港、西螺4處接駁點，共準備170輛接駁車，每10至15分鐘1班，並安排7處停車場，共可容納約9000輛汽車與6000台機車。施放國慶焰火當天下午2點至深夜12點，虎尾高鐵特定區周邊將進行車道調撥與交通管制。