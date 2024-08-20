雲林農機展場地是欣賞國慶焰火的蛋黃區。（周麗蘭攝）

今年國慶焰火首次在雲林縣舉行，地點在虎尾高鐵特定區，將於9月13日試施放10分鐘，以測試最佳視野及舞台方向，初步規畫外圍民眾觀賞區共10處包括新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象處、三和國小、虎興北路堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中。

2024雲林國慶焰火10月10日在雲林縣虎尾鎮高鐵特定區施放，位置大約是在虎尾科技大學高鐵校區附近，當天下午4點30分起由舞台表演開始熱身，晚間8點開始施放焰火，長度約40分鐘。

雲林縣府規畫觀賞地點分成蛋黃區、蛋白區共11處，蛋黃區是高鐵站前方，地點包括農機展用地、學府東路。

蛋白區則在高鐵後站以及周邊的新虎尾壘球場、墾地社區、虎尾中科園區入口意象、三和國小、崇德國中、拯民國小、虎尾夜市、持法媽祖宮、吳厝國小、虎興北路等。

縣府表示，在9月13日晚上8點將試施放焰火，時間約5至10分鐘，當天也開放蛋白區11處觀賞點讓民眾搶先看。

為迎接全台民眾來雲林看國慶焰火，停車場設10處，共有9000個汽車停車格、6000個機車停車格，還有4條接駁車路線。周邊設2區約400攤美食市集。

縣府表示，民眾若不想到虎尾高鐵特定區，也可前往距離施放點較近的虎尾鎮、西螺鎮、二崙鄉的各國中小學校園，縣府將於10月10日全部開放民眾進校園觀賞焰火。