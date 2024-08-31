2024年U18亞洲青棒錦標賽將在9月2日開打，沒想到與中華隊同為A組的巴基斯坦隊卻在出發前遇到政治問題，從巴基斯坦出發的球員無法順利登機，恐面臨人數不足出賽的問題。中華棒協秘書長林宗成對此做出回應，目前持續與巴基斯坦棒協會長聯繫，希望能夠讓在巴基斯坦的球員能夠順利來台。

根據巴基斯坦的記者Faizan Lakhani報導，因為外交問題，巴基斯坦球員無法來台參加U18亞青賽，林宗成表示，巴基斯坦球員組成來自日本、美國及巴國本土，目前來自美、日的球員及日籍總教練都已經抵台，但本土球員卻被巴國政府以「一個中國」外交政策阻擋無法登機。

由於距離開賽只剩2天，中華棒協這裡持續與巴基斯坦棒協會長聯繫，但目前還聯絡不上。林宗成說：「第一時間已經跟世界棒壘球總會（WBSC）回報，目前能做的只能等待，過去他們也很常來台灣比賽，我們也不清楚怎麼會有這麼大的問題。」

林宗成表示，原本巴基斯坦的本土球員今天就要抵台，但因為政治因素無法登機，現在還聯絡不上他們的會長，「因為是政治問題，我們身為主辦單位也沒辦法著力。」

但若是最終巴基斯坦仍無法如期抵台參賽，林宗成說：「賽程已經排定，不可能更改，如果對上巴基斯坦的比賽就會直接輪空。」現在棒協能做的只能等待好消息出現，「不然不加本土球員的話，他們人數一定不夠，就看他們能不能突破（政治因素）。」