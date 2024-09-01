2024年U18亞洲青棒錦標賽將在2日開打，沒想到昨天卻傳出巴基斯坦隊因為政治因素無法順利搭上飛機來台，中華棒協秘書長林宗成今天表示，是有人假冒對岸官方發布訊息，希望巴國政府能夠儘速批准球員來台參賽。

昨天巴基斯坦的記者Faizan Lakhani報導，因為外交問題，巴基斯坦球員無法來台參加U18亞青賽，中華棒協收到消息後也立刻回報給世界棒壘球總會（WBSC）。

原本中華棒協收到的消息是，從巴基斯坦出發的球員是因為「一個中國」外交政策阻擋無法登機，但今天林宗成再指出，是有人假冒中國大陸政府發布假消息給巴基斯坦政府，所以巴國政府才會下令海關阻止球員來台，但確認過此訊息是「烏龍」。

不過賽事就要在明天開打，巴基斯坦2日首戰要碰上泰國隊，目前卻只有6位分別從日本、美國、加拿大出發的球員順利來台，首戰會因為人數不足以0比7沒收比賽。

而從巴基斯坦出發的球員必須要等到明天行政程序通過後才能被獲准出境。若從巴基斯坦出發的球員能夠順利搭上飛機，最快可以趕上3日對中華隊的比賽。