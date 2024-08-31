圍棋女神黑嘉嘉在CATCH PLAY青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》中飾演高中老師，美麗外表成為學生的幻想對象。對於需要COSPLAY扮裝演出、成為學生的幻想模樣，黑嘉嘉打趣：「我還是希望學生們可以認真上課，不要一直在幻想，也希望觀眾會喜歡我這次比較特別的造型。」

《讓我看見你是誰》集結新一代亮眼新星詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱，詮釋5位少男少女在青春成長路上的各種煩惱。第一集開頭就是暗戀校草黃信赫的雷嘉汭，在夢中熱舞後與對方甜蜜對視，充滿粉紅泡泡的美夢卻被媽媽叫醒而打斷。談及這場熱舞橋段，曾練過競技啦啦隊的雷嘉汭不諱言拍攝過程沒有想像中容易，「以前練啦啦隊都是比較技巧性的動作，就不是熱舞社的性感動作」，更搞笑自嘲：「人家是Blackpink的Lisa，我是Blackpink的Pizza哈哈。」

雷嘉汭（右）夢見校草黃信赫。（CATCHPLAY＋提供）

她和屈中恆演父女，逗趣且自然的互動相當討喜，她笑說和爸爸拍戲常會被他的喜劇節奏逗笑，「尤其我在劇中被懷疑是不是交男朋友，爸爸一直想進我房間問又不好意思走進來，拍這場戲時我真的有不小心笑出來，也感受到爸爸對仰仰（角色名）的愛很直接又可愛」。

雷嘉汭（左）想買手機卻被父母阻止。（CATCHPLAY＋提供）

新生代女星鄭宇恩飾演雷嘉汭的閨蜜，詮釋認真乖巧的學生「葉筱茼」，卻因聽老師的話被同學霸凌，走在路上還遭人惡作劇潑水的橋段令人心疼。不過憶及拍攝當天正值炎熱高溫，鄭宇恩笑說：「當下有感覺到大家好像蠻羨慕我的，因為天氣真的很熱，被潑水就會比較涼快。」《讓我看見你是誰》每週五17：00於CATCHPLAY＋影音平台及愛奇藝國際版同步更新上架，CATCHPLAY電影台每週六、日同步跟播，全劇共8集、每週更新2集。