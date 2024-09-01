新北市金山區福仁宮近日發生大批銅製花瓶遭竊案件，警方迅速反應，於8月27日晚間接獲報案後，立即展開調查，並於次日順利將犯嫌緝捕歸案，成功追回所有被竊贓物，整起案件在短短24小時內偵破，展現警方維護治安的決心。

據金山警分局表示，27日晚間6時許，金山派出所接獲民眾報案，指位於龜子路50號的福仁宮，廟內大量銅製花瓶遭竊。案發後，金山派出所所長李語堂立刻帶隊，調閱宮廟周邊監視器，並利用視覺化分析平台鎖定嫌疑車輛。經深入調查，警方迅速鎖定50歲蘇姓男子及44歲劉姓女子的夫妻檔為犯嫌。

金山警方28日將嫌犯成功緝捕，並根據線索追查到他們的銷贓地點。在基隆市一處回收場內，警方不僅找回福仁宮被竊的所有銅製花瓶，更意外查獲大量來自其他宮廟的銅器贓物。初步估計，這對夫妻在多次行竊行為中，為各宮廟帶來了高達10多萬元的損失。

警方呼籲，違法行為終將受到法律制裁，「人在做，天在看」，不可因一時貪念而鋌而走險。金山警分局強調，將持續加強轄區治安維護，打擊各類犯罪行為，絕不容許任何破壞社會安寧的行為存在。

★未經判決確定，應推定為無罪。