台南市六甲區是全台最大火鶴產地，七月凱米颱風重創至今，持續高溫多雨，花圃至今仍處於重建階段，倖存的花朵成長速度緩慢，與往年相較，今年受衝擊最大，許多花農乾脆利用這次復建契機，擴大耕除體質較差的植株，植栽新株，確保六甲火鶴優質聲譽。
種植火鶴2.5公頃的花農林芳珠表示，火鶴花每2個月可採收一次，植株可維持3年壽命，她的花圃維持老、中、青三代，每年耕除2成老花，植栽新株，1年後可開始採收，如此才能維持全年能夠持續出貨。
林芳珠指出，7月凱米颱風重創台南各項農作，火鶴平均損失約3成，雖然倖存的植株仍能正常採收，不過由於夏季至今仍持續高溫，花朵成長速度遲緩，雖然市場因缺貨而價格上揚，但花朵來不及趕上這波行情，有花的就賺到，沒花的吃不到。
林芳珠表示，凱米颱風過後至今，她每天忙著重建花圃，但偏偏又遇上多雨，嚴重妨礙消毒、耕除作業，風災過後已1個多月，至今仍處於重建階段，每天忙得不可開交，與往年相較，今年算是受衝擊最大的一年。
雖然老天爺為難，但花農們都很堅強，林芳珠說，她和許多花農乾脆利用這次契機，擴大汰除體質較差的老花，期待1年後的新花帶來更佳收益。往年她平均耕除2成老花，今年她打算耕除3成5，雖然會有陣痛期，但能保障六甲火鶴的優質商譽。
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