民眾黨主席柯文哲昨（8／31）日遭聲押，台北地方法院預計今晚8點召開羈押庭，國民黨桃園市議員凌濤認為，羈押庭會有爆炸性發展，他並質疑，北檢為何沒有約談民眾黨立委黃珊珊？凌濤提到，黃珊珊說過自己曾參加便當會、與柯文哲關係很近，8月30日又是她開車去北檢接遭訊後請回的柯妻陳佩琪，因此應釐清黃、柯兩人是否有串證之虞。

「我認為今晚的羈押庭會有爆炸性進展」，凌濤今於政論節目《新聞大白話》表示，羈押的條件是要符合「逃亡、串證、湮滅證據」，而民眾黨立院黨團主任陳智菡在臉書批評檢方、媒體，以及陳佩琪於北檢前澄清「沒有不明金流」，這些行為都可能被北檢認為是在隔空串證，恐成柯文哲被羈押的證據。

凌濤質疑，北檢要不要約談黃珊珊？因為她說過自己曾出席便當會、和柯文哲的關係很近，又被民進黨台北市議員簡舒培點名是關鍵人物，光這些事，檢方應該就要立案調查。

凌濤也呼籲，北檢應將黃珊珊車上的行車紀錄器扣押，因為前天晚上正是她開車去接陳佩琪，需了解她們在車上究竟說了什麼，是否有串證可能？

★未經判決確定，應推定為無罪。