總統賴清德上任一百天，接受《雅琴看世界》專訪時，侃侃而談就任一百天以來的心路歷程及未來施政方向。主持人張雅琴指出，外界有人將賴清德和已故前法務部長陳定南做比較，對此賴清德表示，陳定南在當時那個年代打擊強權、鏟除貪污，是他們這一代政治工作者年輕時的榜樣。

對於民眾黨主席柯文哲涉入京華城案被檢調約談，另鄭文燦日前也因涉桃園華亞科土地變更案被羈押。

賴清德表示，現在這些已進入司法的個案他沒有評論，但原則就是「不分黨派、不問何人」只要有涉及違法、只要有證據，就該要依法查辦，毋枉毋縱。

賴清德強調，司法是獨立運作的，行政權不能介入，當年他第一次當選國大代表時，就是透過修憲，將原本編列在行政院預算中的司法院預算獨立分開，就是避免行政院藉由預算編列來影響司法。讓司法預算獨立出來，就是要讓司法權能夠獨立，成為守護社會正義的防線。

事實上，過去賴清德也曾分享過自己從政的契機就是1994年時台灣省長選舉幫陳定南助選。當年27歲就讀成大學士後醫學系的賴清德甫到台南，便被台南深厚的文化底蘊與民主氣息所吸引。

黨政人士說，1994年台灣首次舉辦省長民選，民進黨推出陳定南，並以「400年來第一戰，要把台灣變青天」為口號，賴清德從政的契機，便是受陳定南啟蒙，過去台灣的選舉風氣是數十年來都在買票的金錢政治，社會就像是得了糖尿病，不治療都會有後遺症。賴清德深受當時的民主化浪潮影響，投入選舉成為陳定南的助選員，也成為他棄醫從政的起點。