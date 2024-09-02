女子小萱指控老公阿國與女子歡歡（均化名）偷腥，2人發生性行為後還懷孕，當她得知2人以男女朋友方式交往後，雖然他們的關係曾中斷，但沒多久就又恢復交往，甚至在2023年5月9同居迄今。小須宣不滿基於配偶關係之身分法益，遭到侵害並且情節重大，導致她精神受有痛苦，因而訴請歡歡賠償72萬元。

法院審理，歡歡辯稱，她與阿國是在2022年7月開始交往，雖然是男女朋友，有發生性行為與同居等事實，但小萱在2023年2月就已經知情，並且默許她跟阿國交往，顯然並未對小萱造成精神侵害，因而請求賠償並不合理。

法官檢視歡歡提供當證據的訊息，小萱對阿國表示：「我們原則也是一樣」、「你選好就好」。法官認，此訊息內容並無前後文，無從得知2人談論主題的完整內容。

而小萱傳送給阿國的內容，「老婆來了需要聲效嗎」、「你沒跟她說，老婆隨時會進來陪睡嗎」、「如果她知道我要進來，又能視訊聽你睡覺，我忍了」。法官認，此內容僅是小萱想要阻止歡歡與阿國繼續視訊所為。

法官審酌，歡歡侵害小萱配偶權之行為，時間長達1年多，小萱初次發現後，因念及與阿國的感情及家庭完整，才會選擇隱忍，但歡歡與阿國仍執迷不悟，導致小萱指與阿國關係破裂而無法修補，並導致小萱精神痛苦。

法官考量，歡歡所為侵害小萱基於身分關係而生之配偶權，破壞他們夫妻間共同生活之圓滿安全及幸福。日前依法宣判，歡歡應賠償小萱之損害，以54萬元為適當。