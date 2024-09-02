新青安房貸政策推升房市熱度，銀行貸款水位接近滿載，央行上月與34家國銀喝咖啡，要求銀行提出控管措施後，今（2日）上午再度找銀行開會，總裁楊金龍親自出馬，並做出兩大裁示。馨傳不動產執行長何世昌在臉書發文解讀，若申請房貸還沒對保者，就得自求多福了。

根據《聯合報》報導，央行楊金龍在與20家銀行開會後，做出以下兩大裁示，包括不要造成民眾交屋時違約、要滿足首購族的貸款需求，以及針對民眾的客訴爭議，銀行端一定要柔性勸導。

何世昌對此表示，他認為央行兩大裁示比較像官方說法，實質影響不大，最具體的重點則是，如果民眾已完成「房貸對保」，則一定能得到撥款，會優先處理，但若還沒對保者就自求多福了。

其他網友則說，「央行升息比較容易讓事件落幕」、「扭曲問題的核心，現在房市問題是老舊、重心南移、小宅淘汰大宅」。