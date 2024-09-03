啦啦隊女神林襄，日前現身應援時恢復以往的身材與笑容大跳特跳，獲得球迷讚賞「肉終於長回來了！」怎料，卻有網友趁機嫌胖。為此，林襄也用3個字反擊了，讓大家感到心疼。
林襄2日晚間在threads上曬出留言截圖，原來是有人跑到她IG影片下方狂酸：「又變胖了喔～不喜歡了！還是之前乾乾的比較對我味。」
此外，該位網友還攻擊其他人，「講太瘦不健康的，是一堆想瘦又瘦不下來（的）人在酸吧！」殊不知，這段對話早被林襄注意到，只用3個字「笑出來！」樂觀地給予回應。
貼文曝光後，不少粉絲安慰林襄，「妳再忍一下，鬼門快關了！」、「好險我襄不是平凡人～不跟這種泛泛之輩計較」、「不要理這個留言，現在的狀況比較好。」也有人神留言：「做人好難哦！ 幸好你是仙女！」獲得林襄青睞，「這句我喜歡！」
事實上，林襄過去因為工作繁忙、壓力太大的關係，導致體重溜滑梯，一度掉到38公斤，讓大家好擔心。所幸林襄依舊保持樂觀與正能量，再加上師妹霖霖、雅涵以及身邊友人的愛護與餵食下，才逐漸恢復狀態，快樂地增重中。
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