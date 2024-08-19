台灣的啦啦隊文化興起，也讓不少民眾充滿好奇心。近日就有網友斬釘截鐵地表示，有啦啦隊私下從事不道德的行業，而且兩年就能買房，這讓啦啦隊女孩們相當氣憤，小龍女「賴可」也忍不住直球對決。

近日，有網友在threads上發文詢問：「好奇台灣跳啦啦隊一個月薪資多少啊？」怎料底下竟出現不少人質疑啦啦隊的賺錢管道，影射私下有被包養等等，「私下接的，不誇張，2年能買房」、「很多啦啦隊隊員整天出國，但不是出外景，應該就知道在接什麼工作了」、「線上線下都是體力活。」

賴可回嗆酸民。（圖／threads＠賴可）

為此，熱愛在社群平台互動的味全龍啦啦隊成員「賴可」，看到後相當氣憤，忍不住留言反擊：「沒有必要這樣造謠吧，學習投資理財在台灣真的不犯法！」

賴可直球對決酸民，不應該這樣造謠啦啦隊。（圖／IG@賴可）

另外，像是小蛙、卡卡、奶昔等多位啦啦隊女孩都來回應，「真的，每次出國都是精打細算...明明跟一般人一樣」、「我看到這留言的時候也是滿頭問號」、「傻眼，超多無知的言論。」

據了解，在台灣的啦啦隊都是以一場球賽計算，大約落在4000至6000左右。若以賴可8月份的班表計算，跳10天至少有4萬元以上，另外還得配合球團安排工作，以小龍女的身分出席活動。其餘時間除了直播還得兼顧練舞，身上更揹負房租、生活費、交通費等龐大的支出，幾乎是用時間血汗在賺錢。