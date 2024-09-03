外交部試辦「有條件式線上申換護照」3日啟用，外交部長林佳龍（右二）與領事事務局長何震寰（右一）、內政部次長吳堂安（左起）、數位發展部次長闕河鳴一同宣布新措施上路，未來民眾只要符合護照逾期、10年內未有遺失紀錄、未涉各類加簽案、身處境內、戶籍資料未變更等5條件，即可透過自然人憑證在家上網申換，護照製妥後再由當事人親領以確認人別。（黃世麒攝）

外交部領事事務局「有條件式線上申換護照」試辦今天上路，開放符合一定條件民眾使用自然人憑證線上申請換發護照，手續完成後也必須親領更新後護照。領務局副局長陳尚友指出，目前預計一天處理量能約為400至500本，有信心今年底開放使用。

包含外交部長林佳龍、領務局長何震寰、內政部常務次長吳堂安、數發部政務次長闋河鳴皆出席與會。

隨Covid-19疫情趨緩我國國境解封，民眾出國及申辦護照需求遽增，外交部為設法改善民眾申辦護照久候情形，積極研議新的申辦護照方式，經參考英國、日本相關措施及作法，並歷經1年多的研議與籌備工作， 今日開始試辦線上申換護照措施，初期規劃領務局及外交部各辦每日限額受理，並滾動式逐步增加名額。

外交部領事事務局「有條件式線上申換護照」試辦今天上路。（蔡宗穎攝）

外交部指出，這項便民措施是針對目前居住在國內且設有戶籍、最近一本護照已經逾期、護照資料頁個人記載事項不需要變更，僅為更新護照效期的民眾提供線上申辦服務。至於需變更護照個人資料，如中、外文姓（別）名或僑居加（移)簽及最近10年內有遺失護照紀錄的民眾，則可以選擇親辦或委任代辦方式臨櫃申換護照。

外交部試辦「有條件式線上申換護照」3日啟用，外交部長林佳龍（左二）與領事事務局長何震寰（左三）一同宣布新措施上路，未來民眾只要符合護照逾期、10年內未有遺失紀錄、未涉各類加簽案、身處境內、戶籍資料未變更等5條件，即可透過自然人憑證在家上網申換，護照製妥後再由當事人親領以確認人別。林佳龍在記者會結束後，前往領事事務局視察民眾辦理護照的情形，並向民眾宣導新措施。（黃世麒攝）

林佳龍表示，本專案展現台灣目前是AI政府、智慧政府與數位治理，以提供創新服務。台灣人能在世界上抬頭挺胸也和台灣護照獲得世界多國簽證有關，目前全世界有168國給予免簽、落地簽、電子簽優惠，讓護照成為台灣人的共同名片。

領務局副局長陳尚友補充，截至今年7月底領務局就辦了189萬本護照，而疫情前申辦量約為170萬本，預估今年申辦量會達到260萬到280萬本，而預估每年會有20萬至30萬名民眾利用自然人憑證，用此措施申辦護照，因此高標約為辦理30萬本。而系統建置後也會有一段自我考核期，在資安要求也相對高，因此才會要求使用自然人憑證申辦。

陳尚友續指，本措施試辦一開始會有限額，每週都會滾動式調整件數，目前限額約為一天處理400至500本，希望在今年底前完全開放，也有信心在今年11月、12月就開放使用。