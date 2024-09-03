2024年中非合作論壇峰會將於9月4日至6日在北京舉行，為何中非合作能成南南合作樣板？上海外國語大學國際關係與公共事務學院副研究員趙裴今天在《環球時報》撰文稱，除了南南合作傳統上的平等性、靈活性等，經過幾十年發展，中非發展合作還具備了4個突出特點。

文章稱，南南合作，即發展中國家間的發展合作，一開始是在20世紀五、六十年代作為南北合作的補充被提出來的。按照傳統的國際生產分工理論和經濟學規律，南北合作在技術、資金、勞動力、原材料等領域更能體現南方國家和北方國家的比較優勢，具有更廣闊的空間，而南方國家存在一定的發展階段同質性，經濟互補性不夠強，所以南南合作一般被理解成在政治上對南北合作中所產生的不平衡性、不平等性予以一定的對衝和緩解。

文章稱，經過幾十年的發展演變，南南合作的規模和質量都超過了當初人們的想象。截至2023年底，南方國家經濟佔世界經濟的比重超過40％，南方國家間貿易額佔世界貿易總額的比重超過30％，南方國家間相互投資額佔世界投資總額的比重超過20％。可見，如今的南南合作已不能再僅被視作南北合作的補充，而是國際發展合作的重要組成部分，甚至在某些方面引領著國際發展合作。在南南合作中，中非發展合作尤為亮眼，成為南南合作的典範和樣板。

文章稱，除了南南合作傳統上的平等性、靈活性等，經過幾十年發展，中非發展合作還具備了以下4個突出特點。

一是相互學習，共同摸索人類新型發展道路。不同於傳統南北合作中主要由北方國家輸出發展模式、其他後發國家可能的發展模式經常受到抑制，中非發展合作中沒有「誰是師傅」「誰是徒弟」的身份界定。中非都處於奔向現代化的發展道路上，作為幾十年來的「發展明星」，中國固然有很多發展經驗可供非洲國家借鑒；但同時，非洲國家在區域經濟合作、應對氣候變化、野生動物保護等領域的眾多經驗也很值得中國學習。中非合作中耳熟能詳的口號「幹中學」，不只面向非洲人民，也面向中國人民。

二是自主發展，探索適合本國國情的發展道路。傳統的南北合作中往往有著比較分明的「先進」與「落後」之分，容易異化為發展模式的複製和北方國家對南方國家經濟財政流程的所謂「再造」，其間經常伴隨北方國家主動要求向南方國家派出大批「顧問」，甚至直接參與相關國家經濟工作和發展計劃的制訂。但實踐證明，這樣做往往難以產生積極效果，反而成為「新殖民主義」的註腳。中非合作則是強調不把自己的發展理念強加於人，更不會對對方發展探索指手畫腳，雙方都積極支持彼此通過自身努力，找到適合本國政治社會現實和經濟比較優勢的發展道路。

三是貫穿各個領域，深入社會民間。在傳統的南北合作中，除了北方國家熱衷指派的發展「顧問」和有限的社會志願者，很少有北方國家人員真正深入南方國家的實際生產生活。而在中非合作中，隨著各類合作項目的展開，大中小型不同規模的投資者和大批中國技術人員來到非洲大地，投資興業並對當地工人進行技能培訓，把現代科技和職業技術留在當地；與此同時，也有不少非洲國家人員穿梭非中兩地從事中非貿易和人文交流。

四是面向長遠，一以貫之。一直以來，南北合作容易受到國際形勢和相關國家政黨選舉、政府更迭等影響，投資合作經常是追求「短平快」。而幾十年來的實踐表明，中非合作鮮少受到類似因素劇烈影響，因而更有信心、更有能力建設一批週期長但能夯實發展基礎、積累未來潛能、真正造福民生的大項目。如今，這些項目正在開花結果。以即將在北京召開的2024年中非合作論壇峰會為重要契機，中非應進一步推動雙方發展合作駛入快車道。