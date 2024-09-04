南韓三星電子力拼縮小與台積電的代工差距，但據全球市場研究機構TrendForce調查顯示，今年第2季台積電仍以62.3%的市占穩居龍頭位置，三星則以11.5%遠遠落後。據韓媒最新報導，在成本考量下，三星突然通知合作夥伴，今年在歐洲與日本舉辦的「三星晶圓代工論壇」（SFF）實體活動取消，改為線上進行。

三星今年規劃了5場三星晶圓代工論壇（SFF）活動，分別在美國、南韓、日本、歐洲與中國大陸舉辦。美國與南韓場次已分別在6月與7月舉行，三星當時宣布了採背後供電技術的SF2Z製程，並獲得日本PFN公司的2奈米AI晶片代工訂單。

除了原本就是線上舉行的大陸場次，日本與歐洲場次分別原訂於10月21日與10月24日舉辦。但據韓媒viva100報導，三星在3日臨時通知合作夥伴，日本與歐洲場次改成只有線上場，取消實體論壇活動。三星代工合作夥伴表示，似乎有三星高層希望降低成本，因為日本與歐洲沒有大客戶，所以三星打算從客戶少的地方著手削減成本。

報導中指出，三星此舉可能是因為其晶圓代工業務預計將在2024年面臨高達數兆韓元的營運虧損。

可是三星的作法不但造成合作夥伴的困擾，也令他們感到尷尬。部分合作夥伴坦言，他們已根據論壇安排前往舉辦地點，有些團隊甚至提前前往日本與主要客戶舉行會議，為即將到來的論壇進行準備。