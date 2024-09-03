台北藝術大學校長陳愷璜日前爆出豪華裝修校長室風波，校內多名教師在網路發起連署，提到除了這起爭議，5月以來接連還傳出圖利自己兒子、募款私用、擬設抽佣副校長、與靈骨塔事件等爭議，除影響學校聲譽，為此呼籲校長應暫停職務，接受調查。

北藝大音樂學院教師蘇顯達等人在網路發起「為一個更好的北藝大校長停職待調查，校園民主自己救」連署，並於內文表示，以校長室的裝修為例，早在2年前的校內稽核委員會，就有委員提出質疑並建議應進行調查，但就在校方大事化小的心態作為下，利用疫情期間校務會議改為線上進行的掩護，草草了事。

對於學校爆發的一連串爭議，連署提到，同樣的情況若發生在一般公務或民間機構，當事人早被停職或調職處分，靜待調查，但在台灣的大學，卻是以大學自治之名，讓當事人邊主持校務，邊主導調查過程。我們對自身校園的弊案若只是避而不談，這樣的道德勇氣，要如何奢言成為國際一流藝術大學？

連署也指出，稽核委員會的首要功能是監督學校經費使用，但其委員組成卻是由校長圈選，等於球員兼裁判。不意外地，提出質疑的委員們從此不在委員名單內。如此的事例在本校組織結構中絕非僅只一端。

多名北藝大教師於連署聲明主張，陳校長應暫停職務，接受調查，以及建立由下而上的調查委員會，釐清弊端真相。

北藝大回應，針對校內教師發起的任何活動，行政團隊均予以尊重，但希望所提出的資料應有具體，多方且詳細的查證，不宜以特定人士資訊來源，予以標籤化，甚或誤導教職員生，造成校內對立與外界誤解。且發起人聲稱校務會議功能不彰，已對擔任校務會議之代表們形成極大之不尊重，事實上本校沒有任何問題不能在校務會議進行討論與尋求解決方案。

北藝大說，自5月底相關事件發生後，校方立即召開應變小組逐項查核，並於官網設立「校務溝通專區」，針對相關不實報導，對外聲明與澄清。另也舉辦師生座談，面對面釐清各項誤會。

北藝大強調，經歷這次事件，對校譽影響甚巨，此時實有賴全校師生化解誤會，齊心努力讓學校再度恢復聲譽。過往如有溝通不足之處，行政團隊將虛心聆聽師生的意見，一起努力精進共好。